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Между известной певицей Любовью Успенской и ее дочерью до сих пор не утихает конфликт. Татьяна Плаксина в очередной раз оставила в Сети послание для матери. Она написала сумбурный пост о своих ощущениях и вскользь обмолвилась о сыне.
Дочь Успенской на своей странице в "Инстаграм" опубликовала красивые цветы. Она подписала: "Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи". После девушка пригрозила родительнице, что с ней не стоит играть. Свой текст Плаксина завершила неожиданной фразой:
"Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя, мой сынок! Аминь?" – написала Татьяна.
При этом Плаксина, которая не распространяется о своей личной жизни, не была замужем, детей, по официальной информации, у нее нет. Успенская грозилась лишить ее наследства, если дочь не подарит ей внуков.
Напомним, скандал между Успенской и Плаксиной разразился еще несколько месяцев назад. Татьяна на всю страну заявила, что мать морально издевалась над ней и била. В данный момент девушка живет в США с отцом. Из-за того, что Успенская публично отказалась ее финансово содержать, Плаксиной приходится продавать свои картины. Так Татьяна зарабатывает себе на жизнь.
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