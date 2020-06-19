Дочь Успенской проговорилась о сыне

Дочь Успенской проговорилась о сыне
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Плаксина опубликовала в соцсети неожиданное послание

Между известной певицей Любовью Успенской и ее дочерью до сих пор не утихает конфликт. Татьяна Плаксина в очередной раз оставила в Сети послание для матери. Она написала сумбурный пост о своих ощущениях и вскользь обмолвилась о сыне.

Дочь Успенской на своей странице в "Инстаграм" опубликовала красивые цветы. Она подписала: "Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи". После девушка пригрозила родительнице, что с ней не стоит играть. Свой текст Плаксина завершила неожиданной фразой:

"Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя, мой сынок! Аминь?" – написала Татьяна.

При этом Плаксина, которая не распространяется о своей личной жизни, не была замужем, детей, по официальной информации, у нее нет. Успенская грозилась лишить ее наследства, если дочь не подарит ей внуков. 

Напомним, скандал между Успенской и Плаксиной разразился еще несколько месяцев назад. Татьяна на всю страну заявила, что мать морально издевалась над ней и била. В данный момент девушка живет в США с отцом. Из-за того, что Успенская публично отказалась ее финансово содержать, Плаксиной приходится продавать свои картины. Так Татьяна зарабатывает себе на жизнь.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Смешные анекдоты дня на 19 июня

Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

Геолог оценил опасность подводных вулканов для Крымского моста

Около переправы через Керченский пролив находятся грязевые горы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей