Секрет брака Галкина и Пугачевой раскрыли после откровенного снимка

Секрет брака Галкина и Пугачевой раскрыли после откровенного снимка
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярный блогер озвучил свою версию того, почему Примадонна и юморист живут вместе

Максим Галкин 18 июня отпраздновал 44-летие. Поздравить артиста решил бывший участник "Дом-2". Он же раскрыл в социальных сетях секрет крепких отношений звезды с супругой – Аллой Пугачевой. Рустам Солнцев считает, что все дело в дружбе между ними, которая лежит в основе брака.

Экс-участник реалити-шоу уверен, что юмористу и певице всегда есть о чем поговорить, однако один факт не дает ему покоя. Оценив откровенный снимок Галкина, на котором он демонстрирует свой подтянутый торс, Солнцев задумался, для кого же муж Примадонны так старается.

В "Инстаграм" блогер предполагает, что Максим Галкин хочет быть желанным, но для кого именно – остается загадкой.

К обсуждению этого вопроса подключились подписчики Рустама Солнцева. Одни считают, что Максим Галкин прекрасно выглядит и на самом деле любит Аллу Пугачеву, другие же продолжают обсуждать ориентацию юмориста и слухи о его возможном партнере.

"Красивый Макс, прекрасная у него семья и удивительные детки. Негатива не вызывал никогда", "Для Дроботенко стареется", "Макс крутой чувак, не трогайте его", "Версии есть, но я лучше промолчу", "Он транслирует свой эротизм для своей Аллы!", "Для молоденьких мужчин старается", – высказались подписчики Рустама Солнцев в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Максим Галкин сделал заявление о своей ориентации, а Алла Пугачева рассказала, что не спит вместе с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА

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