"Скоро разведенка": Асмус решила привести себя в порядок перед расставанием с Харламовым

"Скоро разведенка": Асмус решила привести себя в порядок перед расставанием с Харламовым
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Жена популярного комика занялась спортом

Кристина Асмус готовится к разводу, поэтому актриса решила заранее привести себя в форму. Так жена Гарика Харламова пошутила в соцсетях, опубликовав новое фото.

На снимке звезда фильма "Текст" позирует в обтягивающих лосинах до колена и зеленой куртке. Асмус, которая, судя по подписи, собралась на пробежку, сфотографировалась вполоборота на дорожке между деревьями и забором.

"Скоро разведенка, надо бы в форму себя привести",

пошутила в описании к снимку жена Харламова о предстоящем разводе.

"В смысле в форму?", "У вас и так шикарное тело", – прокомментировали кадр подписчики, отметив, что звезда отлично выглядит и без занятий спортом. "Так и замену Гарику быстренько найдешь", – высказались на тему расставания с юмористом некоторые (орфография и пунктуация сохранены).

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе неделю назад. Супруги добавили, что решение было принято давно и они расстаются без скандала.

Затем появились слухи о том, что новость о разрыве – шутка. Артисты эту информацию опровергли: Асмус отрицает участие в юмористическом шоу, которое якобы должно выйти в июле.

Карина СИРАЗОВА

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