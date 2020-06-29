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Кристина Асмус готовится к разводу, поэтому актриса решила заранее привести себя в форму. Так жена Гарика Харламова пошутила в соцсетях, опубликовав новое фото.
На снимке звезда фильма "Текст" позирует в обтягивающих лосинах до колена и зеленой куртке. Асмус, которая, судя по подписи, собралась на пробежку, сфотографировалась вполоборота на дорожке между деревьями и забором.
"Скоро разведенка, надо бы в форму себя привести",
– пошутила в описании к снимку жена Харламова о предстоящем разводе.
"В смысле в форму?", "У вас и так шикарное тело", – прокомментировали кадр подписчики, отметив, что звезда отлично выглядит и без занятий спортом. "Так и замену Гарику быстренько найдешь", – высказались на тему расставания с юмористом некоторые (орфография и пунктуация сохранены).
Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе неделю назад. Супруги добавили, что решение было принято давно и они расстаются без скандала.
Затем появились слухи о том, что новость о разрыве – шутка. Артисты эту информацию опровергли: Асмус отрицает участие в юмористическом шоу, которое якобы должно выйти в июле.
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