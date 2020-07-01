Из-за поведения матери девушке пришлось ходить к психотерапевту

Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна Мария после трагического ДТП с участием отца обрела большую популярность. Недавно девушка разоткровенничалась о своем детстве, которое, по ее словам, было жестоким.

Она утверждает, что около двух лет назад "сбежала" от своей пьющей матери, которая оставила девушке серьезнейшую травму, после которой Анне Марии долгое время пришлось работать с психотерапевтом. Часть событий восстановилась во время сеансов.

По ее словам, у Качалиной бывали моменты, когда та позволяла себе избивать девушку.

"Она ломится, а ты сидишь в шкафу и молишься", – делится она в соцсетях.

О насилии в семье Анна Мария рассказывала своей учительнице, но после того, как родительница узнала об этом, девушке досталось еще сильней. По словам дочки Ефремова, мать била ее практически каждый день.

Девушка не раз заявляла, что ее мать больна и страдает алкоголизмом. Однако Качалина заявляет, что никаких проблем у нее нет и пьет она немного. О своей дочери актриса высказывается очень нелестно, сравнивая со своей матерью, которую не любила.

Анна Мария планировала оформить на мать опекунство, чтобы помогать той после ареста Михаила Ефремова, однако после заявлений родительницы решила послать ее на три буквы.