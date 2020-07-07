Артистка показала семейное видео

Певица Валерия опубликовала в социальной сети ролик, где она помогает Иосифу Пригожину надеть обувь. Знаменитость практически встала на колени, чтобы обслужить мужа, и держала язык ботинка, пока продюсер пытался натянуть его.

Сам мужчина на видео жалуется, что у него свело ногу.

"На коленях практически перед тобой", – сказала звезда на видео, а затем подписала: "Продолжение "Кавказской пленницы". Серия "Дагестанская жена".

Подписчики Валерии по-разному отнеслись к такому видео. Кто-то считает, что Иосифу Пригожину обуваться самостоятельно мешает плотное телосложение, другие возмущены тем, что артистка сравнила себя с дагестанской женой.

"Это просто огонь. Пусть Иосиф уже учится сам обуваться. 51 годик как никак", "Валерия! Вы бы накинули сверх комбинашки что-нибудь, а то на дагестанскую жену не очень-то похожа", "Сочувствую вам", "Живот мешает обуваться", – высказались комментаторы в "Инстаграм" Валерии.

Сама звезда в свое оправдание заявила, что может называть себя дагестанской женой, так как Иосиф Пригожин родом оттуда.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Валерия обозлилась на мужа за его скандал с Сергеем Шнуровым.