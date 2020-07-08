Пользователям не понравился новый пост журналиста

На журналиста Андрея Норкина посыпались негативные комментарии. Подписчиков возмутило то, что он спустя короткое время после смерти жены Юлии отправился на отдых. Подписчики соцсети дали свое разъяснение, как "должен носить траур" вдовец.

Накануне в своем "Инстаграм" мужчина выложил короткое видео с водоема. На нем снято, как плещется вода, проплывают парусники и кричат птицы. Этот пост Андрей коротко подписал коротко: "31 С…". Пользователи телеведущего такой контент восприняли достаточно резко. Они стали упрекать мужчину за то, что "еще не прошло 40 дней", а он уже "расслабляется". Комментаторы также отметили, что "раньше траур носили год, а тут – ляпота". Кто-то дополнил фразой "каждый скорбит как может" и закончил высказывание веселыми смайликами.

За журналиста вступились его фанаты. Под постом они пожелали Норкину хорошего отдыха, добавив, что очень скучают по ведущему и считают, отдых ему просто необходим: "Наслаждайтесь отдыхом. Рады, что вам хорошо", "Какое умиротворение", "С нетерпением ждем вашего возвращения, а то скучно. Всего доброго".

Напомним, Андрей овдовел чуть больше месяца назад. Его жены Юлии Норкиной не стало 5 июня. По официальным данным, 52-летняя журналистка умерла от инфаркта. Но помимо этой информации в Сети ходило много слухов. Среди версий были якобы измены ее мужа, нервный стресс, проблемы салкоголем и здоровьем. Эти сообщения никто официально не подтвердил.