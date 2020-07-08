Татьяна Беркович поделилась новыми подробностями

Ресторатор Татьяна Беркович и актер Михаил Ефремов дружат уже очень давно. Женщина рассказала общественности об истинном отношении артиста к алкоголю. Она подтвердила, что ее приятель любит выпить, но запоев у него не случалось, а также назвала его "большим трудягой", благодаря чему он многого добился.

По словам Беркович, какой русский не любит "врезать" по праздникам или если есть хороший повод. Якобы Михаил Олегович тоже почитает эти традиции, но не с тем фанатизмом, как представляет это общественность. Подруга артиста заметила, что Ефремова сейчас считают "пьяницей". На самом деле, по ее словам, он всегда знал меру.

В доказательство Татьяна привела тот факт, что актеру часто предлагают различные проекты. А если бы Михаил был "запойным", такой блистательной карьеры у него просто не было бы. Женщина заключила, актер всегда много работал и был настоящим профессионалом, любил свое дело и зрителя, пишет StarHit.

"А сегодня он для всех пьяное мурло", – с горечью подчеркнула Беркович.

Еще подруга артиста вспомнила тот день, когда случилась страшная авария. Она одна из первых оказалась на месте трагедии. Женщина даже сейчас не до конца понимает, что произошло. В первые минуты Беркович якобы прочитала в лице Ефремова ужас. По словам подруги, актер попросил ее узнать о состоянии пострадавшего и поехать к нему в больницу, уточняет URA.RU

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Москвы поздно вечером 8 июня. В результате погиб второй водитель Сергей Захаров. На днях Ефремову предъявили обвинение по статье 264 УК РФ. Это нарушение ПДД, в результате которого умер человек.