Посадят или убьют: Ахеджакова озвучила пророчество матери Ефремова о сыне

Посадят или убьют: Ахеджакова озвучила пророчество матери Ефремова о сыне
Лия Ахеджакова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Аллу Покровскую мучило страшное предчувствие перед смертью

Известная актриса Лия Ахеджакова была очень близка с матерью Михаила Ефремова. По ее словам, Алла Покровская перед смертью сильно переживала за сына и однажды сообщила подруге о страшном предчувствии, которое теперь кажется буквально пророческим.

Покровская сказала Лие Меджидовне, что ее Мишу либо убьют, либо посадят. Теперь актриса связала эти слова с фразой о том, что материнское сердце предчувствует беду. Сама же Ахеджакова добавила, что после случившегося с Михаилом Олеговичем дорожно-транспортного происшествия  испытывает "тяжелые ощущения", пишет "Собеседник".

Также, заключила артистка, в этой громкой аварии очень много странного. Она предположила: кто-то мог "помочь" Ефремову поступить подобным образом. Лия заверила, что даже хорошие знакомые могут специально "подливать в стакан", а потом еще чего-то подсыпать и до авто проводить. Также дополнила Ахеджакова, дело актера настолько страшное, что необходимо разбираться в нем досконально.

Напомним, страшная авария, о которой идет речь, случилась в центре Москвы 8 июня. В тот день Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и врезался в другое авто, водитель которого в результате погиб, напоминает "Вечерняя Москва". Пока актер находится под домашним арестом. Накануне его адвокат сообщил, что собрал достаточно доказательств для оправдательного вердикта суда. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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