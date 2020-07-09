Аллу Покровскую мучило страшное предчувствие перед смертью

Известная актриса Лия Ахеджакова была очень близка с матерью Михаила Ефремова. По ее словам, Алла Покровская перед смертью сильно переживала за сына и однажды сообщила подруге о страшном предчувствии, которое теперь кажется буквально пророческим.

Покровская сказала Лие Меджидовне, что ее Мишу либо убьют, либо посадят. Теперь актриса связала эти слова с фразой о том, что материнское сердце предчувствует беду. Сама же Ахеджакова добавила, что после случившегося с Михаилом Олеговичем дорожно-транспортного происшествия испытывает "тяжелые ощущения", пишет "Собеседник".

Также, заключила артистка, в этой громкой аварии очень много странного. Она предположила: кто-то мог "помочь" Ефремову поступить подобным образом. Лия заверила, что даже хорошие знакомые могут специально "подливать в стакан", а потом еще чего-то подсыпать и до авто проводить. Также дополнила Ахеджакова, дело актера настолько страшное, что необходимо разбираться в нем досконально.

Напомним, страшная авария, о которой идет речь, случилась в центре Москвы 8 июня. В тот день Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и врезался в другое авто, водитель которого в результате погиб, напоминает "Вечерняя Москва". Пока актер находится под домашним арестом. Накануне его адвокат сообщил, что собрал достаточно доказательств для оправдательного вердикта суда.