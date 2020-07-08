Мужчина вынужден выплатить всю сумму

Кирилл Шубский попал в неприятную ситуацию. Он стал поручителем одной из строительных фирм, которая задолжала 52 млн рублей. Теперь вдовец Веры Глаголевой должен будет выплатить эти деньги – так постановил суд.

После того как компания не выплатила деньги, против предпринимателя Шубского был подан иск. Стороны пошли на примирение, однако суд уменьшил сумму только на 1 миллион. Остальные деньги вдовцу известной актрисы нужно будет отдать, пишет телеграм-канал Mash.

Напомним, Вера Глаголева умерла летом 2017 года после долгой борьбы с онкологией. У актрисы был диагностирован рак желудка. От второго мужа Кирилла Шубского артистка родила дочь Анастасию. От первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым у нее есть две дочери.

В 2016 году младшая дочь знаменитости вышла замуж за известного хоккеиста Александра Овечкина. В 2018 у пары родился сын Сергей, а в 2020-м мальчик Илья. Дети модели и спортсмена появились на свет в США, где и живет семья.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александр Овечкинпоклялся в вечной любви к Вере Глаголевой.