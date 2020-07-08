Оставшаяся без мужа и работы Степаненко нашла спасение в церкви

Оставшаяся без мужа и работы Степаненко нашла спасение в церкви
Елена Степаненко. Фото: Людмилы Пахомовой (ИТАР-ТАСС)
Артистка сейчас переживает не лучшее время

У любимицы публики давно начались трудности. Сначала известную юмористку постиг развод, а после приостановили съемки программы "Еще не вечер". Все это якобы побудило Елену Степаненко обратиться за помощью к богу.

Так, вскоре после произошедшего с "телевизионным детищем" артистки, ее стали часто видеть в одном из храмов Москвы. Возможно, именно там юмористка сейчас ищет  спасение от проблем, предполагает "Собеседник".

Напомним, новую программу под названием "Еще не вечер" прикрыли буквально недавно. Руководство телеканала "Россия 1" решило, что рейтинги у эфиров не такие высокие, как ожидалось. Новые съемки должны были состояться в середине июня, но этого так и не случилось. Завоевать внимание публики Степаненко не удалось даже благодаря очень популярным звездным гостям – на шоу побывали Елена Воробей, Ефим Шифрин и Ольга Бузова.

К слову, ранее Елена Степаненко поделилась эмоциями, которые испытала во время развода с Евгением Петросяном. После их громкого разрыва 67-летняя артистка сильно изменилась внешне – за год она похудела на 43 килограмма. 

Фоторепортаж
Вот это да: cильно изменившаяся Степаненко отметила 66 -летие
Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Фото: www.globallookpress.com Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко. Кадр youtube.com Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов Елена Степаненко. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов
Юлия ЕВГРАФОВА

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