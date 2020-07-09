Незадолго до кончины у художника нашли антитела к коронавирусу

Официальная версия причины внезапного ухода из жизни Сергея Заграевского гласит, что звезда телешоу "Пусть говорят" скончался из-за инфаркта. Однако тележурналист Александр Мягченков считает, что художник умер от коронавируса.

Мягченков и Заграевский довольно часто встречались на съемках различных телепрограмм. В одну из таких встреч, по словам журналиста, художник признался ему, что недавно справился с коронавирусом. Этот разговор состоялся незадолго до смерти Сергея.

Как рассказал Александр Мягченков изданию "Собеседник", перед съемками в "Пусть говорят" всем экспертам передачи делают тест на SARS-CoV-2. У Мягченкова был отрицательный результат, так как коронавирусом он не заражался. А вот у Заграевского нашли антитела. Тогда-то художник и поведал своему приятелю, что уже перенес коронавирус и накануне сдал анализ. Мягченков вспомнил, что в тот момент коллеги порадовались за Заграевского, а через несколько дней он умер. Журналист считает, что причиной смерти были последствия перенесенной художником коронавирусной инфекции.

Напомним, художник и эксперт передачи "Пусть говорят" Сергей Заграевский неожиданно ушел из жизни в начале июня. После его смерти в СМИ начали появляться различные версии случившегося. Некоторые считали, что художник не справился с нервным напряжением, другие же умудрялись найти в его смерти мистические причины.