Журналист: в смерти Заграевский замешана смертельная болезнь

Журналист: в смерти Заграевского замешана смертельная болезнь
Сергей Заграевский. Фото: Anatoly Lomokhov,/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незадолго до кончины у художника нашли антитела к коронавирусу

Официальная версия причины внезапного ухода из жизни Сергея Заграевского гласит, что звезда телешоу "Пусть говорят" скончался из-за инфаркта. Однако тележурналист Александр Мягченков считает, что художник умер от коронавируса.

Мягченков и Заграевский довольно часто встречались на съемках различных телепрограмм. В одну из таких встреч, по словам журналиста, художник признался ему, что недавно справился  с коронавирусом. Этот разговор состоялся незадолго до смерти Сергея. 

Как рассказал Александр Мягченков изданию "Собеседник", перед съемками в "Пусть говорят" всем экспертам передачи делают тест на SARS-CoV-2. У Мягченкова был отрицательный результат, так как коронавирусом он не заражался. А вот у Заграевского нашли антитела. Тогда-то художник и поведал своему приятелю, что уже перенес коронавирус и накануне сдал анализ. Мягченков вспомнил, что в тот момент коллеги порадовались за Заграевского, а через несколько дней он умер. Журналист считает, что причиной смерти были последствия перенесенной художником коронавирусной инфекции. 

Напомним, художник и эксперт передачи "Пусть говорят" Сергей Заграевский неожиданно ушел из жизни в начале июня. После его смерти в СМИ начали появляться различные версии случившегося. Некоторые считали, что художник не справился с нервным напряжением, другие же умудрялись найти в его смерти мистические причины. 

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Сампсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей