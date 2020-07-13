В этом году мэтру могло исполниться 85 лет

Каждый юбилей Олег Табаков отмечал с размахом: к мхатовскому двору юбиляра вместе с семьей привозили на большом автомобиле, после чего в Большом зале театра проходили творческие капустники.

В этом году также состоится празднование, посвященное 85-летию артиста – они намечены на осень. Также в столице планируют установить два памятника Табакову, пишет "Московский комсомолец".

Первый появится возле могилы актера на Новодевичьем кладбище, а установкой второго займется нынешний руководитель "Табакерки" Владимир Машков. Планируется, что монумент будет располагаться на Сухаревской площади неподалеку от Новой сцены театра.

Как указывает издание, скульптор решил воссоздать Олега Табакова вместе с котом Матроскиным, сидящих на скамейке. Они будут прислоняться к земному шару. Супруга артиста Марина Зудина утверждает, что в композиции точно уловили характер Олега Павловича. Ей памятник пришелся по вкусу.

Напомним, Табакова не стало в марте прошлого года. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью. Его супруга считает, что здоровье артиста сильно подкосилось из-за случая кражи.