Табакову поставят памятники в Москве

Табакову поставят памятники в Москве
Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В этом году мэтру могло исполниться 85 лет

Каждый юбилей Олег Табаков отмечал с размахом: к мхатовскому двору юбиляра вместе с семьей привозили на большом автомобиле, после чего в Большом зале театра проходили творческие капустники. 

В этом году также состоится празднование, посвященное 85-летию артиста – они намечены на осень. Также в столице планируют установить два памятника Табакову, пишет "Московский комсомолец". 

Первый появится возле могилы актера на Новодевичьем кладбище, а установкой второго займется нынешний руководитель "Табакерки" Владимир Машков. Планируется, что монумент будет располагаться на Сухаревской площади неподалеку от Новой сцены театра. 

Как указывает издание, скульптор решил воссоздать Олега Табакова вместе с котом Матроскиным, сидящих на скамейке. Они будут прислоняться к земному шару. Супруга артиста Марина Зудина утверждает, что в композиции точно уловили характер Олега Павловича. Ей памятник пришелся по вкусу. 

Напомним, Табакова не стало в марте прошлого года. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью. Его супруга считает, что здоровье артиста сильно подкосилось из-за случая кражи.

Евгения НАГОРСКАЯ

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