Теперь женщина хочет выгнать Ирину Хонду из московской квартиры актера

Супруга покойного актера Виктора Проскурина Ирина Смурова, о которой никто раньше не слышал, хочет выгнать из московской квартиры его бывшую жену Ирину Хонду.

Женщины встретились в ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", где Смурова предъявила два завещания, якобы написанные Проскуриным. В первом речь идет о способе захоронения актера, а второе касается его имущества. Согласно этой бумаге, актер оставляет четвертой жене – Ирине Смуровой – абсолютно все, включая квартиру и даже личные вещи. Кроме того, по словам супруги артиста, Проскурин неоднократно требовал переписать свою московскую квартиру на нее, чтобы потом жилье досталесь ее сыну Юрию.

По словам Смуровой, артист написал эти два "завещания" еще 16 лет назад, когда готовился к операции на венах. Якобы она пришла домой и обнаружила обе бумаги. Женщина считает, что Проскурин опасался, что хирургическое вмешательство может обернуться трагедией, и заранее обо всем подумал.

Также четвертая супруга актера считает, что Ирина Хонда должна была продать квартиру Виктора Проскурина. А затем поделить вырученные средства между нею, собой и дочерью артиста Александрой.

Стоит отметить, что за последние 16 лет Проскурин трижды судился со Смуровой. При этом Ирина Хонда юридически не считается его вдовой и не может наследовать его недвижимость. Все из-за того, что незадолго до кончины Проскурина они расторгли брак.

Ранее сообщалось, что Ирина Хонда намерена вернуться в Петербург. Ее выселяют из московской квартиры Проскурина, так как прав на нее у женщины нет.

Актер Виктор Проскурин скончался в московской больнице в конце июня из-за тяжелой болезни. Прощание с ним состоялось в Щукинском театральном училище. На церемонию пришли десятки людей.