Подруга экс-супруга артистки выдала неожиданные подробности их совместной жизни

После известия о том, что Пелагея и Иван Телегин разводятся, начало ходить много слухов вокруг пары. Больше всего досталось самому спортсмену – все обсуждали его измены и то, что он не помогает дочери. Такие сведения появлялись в СМИ. Однако приятельница хоккеиста раскрыла сенсационные подробности жизни самой певицы.

Подруга хоккеиста утверждает, что артистка постоянно подбрасывала супругу поводы для ревности и не раз была замечена в компании мужчин, что ему не нравилось. Знакомая пары добавила, что у Пелагеи очень непростой характер – властная блондинка пытается подчинить себе мужчину.

"Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал",

– добавила приятельница.

Сейчас Иван Телегин счастлив в новых отношениях и возвращаться к жене и дочери не планирует. Поняв это, пока еще жена спортсмена начала манипулировать ребенком и мешать встречам, дополняет "КП".

Также знакомых пары смутил факт раздела имущества, ведь квартиру, по их данным, приобрел Телегин на свои деньги, а во время брака никогда не жалел средств на любимую жену. Более того, за несколько лет совместной жизни блондинка потратила около 300 млн руб., которые заработал спортсмен. А свои деньги якобы полностью переводила на счета матери.

Напомним, представители Пелагеи предоставили совсем другие данные. Они утверждали, что спортсмен никак не помогает маленькой дочери Таисии и не хочет с ней видеться. Квартира же, которую, возможно, будут делить, по их словам, приобреталась на средства матери артистки.