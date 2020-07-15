Коллега юмориста поделился архивным фото и поздравил поклонников с Днем русской лени

Михаил Задорнов был одним из самых ярких отечественных юмористов нашего времени. Поклонники творчества звезды "Аншлага" до сих пор цитируют его высказывания о России и особенностях русского менталитета. С момента его гибели прошло уже больше 3 лет, но его друзья по-прежнему тяжело переживают утрату артиста.

Товарищ и коллега сатирика Сергей Дроботенко поделился в своем "Инстаграм" редким кадром, на котором Михаил сладко задремал на лестнице. Таким образом он решил поздравить фолловеров с Днем русской лени.

"Санкт-Петербург. Гранд-отель "Европа". На ступеньках лестницы – выдающийся писатель-сатирик современности Михаил Задорнов. Мэтр трезв. Просто излишне сыт", – подписал фото артист.

Поклонники юмориста с легкой грустью отреагировали на архивный снимок с Задорновым.

"Да, самый выдающийся! Жаль, рано ушел", "Он умнейший из умнейших, где хочет, там и лежит! Светлая память!", "Помним, любим, скорбим!" – поклонники Михаила разделили эмоции Дроботенко.

Напомним, что Задорнов больше года боролся с опухолью головного мозга. Артист скончался в 2017 году, ему было 69 лет.