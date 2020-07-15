"Мэтр трезв": фото развалившегося на лестнице Задорнова расстроило поклонников

"Мэтр трезв": фото развалившегося на лестнице Задорнова расстроило поклонников
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Коллега юмориста поделился архивным фото и поздравил поклонников с Днем русской лени

Михаил Задорнов был одним из самых ярких отечественных юмористов нашего времени. Поклонники творчества звезды "Аншлага" до сих пор цитируют его высказывания о России и особенностях русского менталитета. С момента его гибели прошло уже больше 3 лет, но его друзья по-прежнему тяжело переживают утрату артиста. 

Товарищ и коллега сатирика Сергей Дроботенко поделился в своем "Инстаграм" редким кадром, на котором Михаил сладко задремал на лестнице. Таким образом он решил поздравить фолловеров с Днем русской лени. 

"Санкт-Петербург. Гранд-отель "Европа". На ступеньках лестницы – выдающийся писатель-сатирик современности Михаил Задорнов. Мэтр трезв. Просто излишне сыт", – подписал фото артист.

Поклонники юмориста с легкой грустью отреагировали на архивный снимок с Задорновым. 

"Да, самый выдающийся! Жаль, рано ушел", "Он умнейший из умнейших, где хочет, там и лежит! Светлая память!", "Помним, любим, скорбим!" – поклонники Михаила разделили эмоции Дроботенко.

Напомним, что Задорнов больше года боролся с опухолью головного мозга. Артист скончался в 2017 году, ему было 69 лет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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