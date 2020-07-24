Известный фотограф удивил публику необычным кадром

Не так давно Дмитрий Исхаков объявил о разрыве с Полиной Гагариной, хотя слухи о том, что у супругов не все гладко, ходили задолго до этого. Теперь же бывший муж певицы решил удивить подписчиков новой провокационной фотографией – он снял полностью обнаженную женщину.

Исхаков признался, что делает не только портреты знаменитостей, но и подобные фотосессии. В кадре, опубликованным им, позировала неизвестная девушка без одежды, а ее лицо было скрыто волосами.

"Тест на ханжество",

– подписал снимок бывший муж Гагариной. Необычная публикация удивила подписчиков. Они принялись бурно обсуждать фотографию. Часть комментаторов решила, что этот кард чересчур откровенный:

"Фу! Срамота! Ничего красивого!", "Не нравится".

Но некоторые, наоборот, написали, что работа Исхакова очень эстетичная и красивая. Кроме того, в Сети похвалили и фигуру модели: "Да клевая, не придирайтесь", "Красиво! И фигура, и фото!", "Очень технично и эстетично".

Напомним, что слухи о расставании Гагариной и Исхакова появились еще в декабре. Позже известный фотограф признался, что они с женой действительно разошлись. Тем временем, в СМИ стали писать о многочисленных романах певицы, а вот состояние ее супруга обеспокоило поклонников.