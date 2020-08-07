Звезда "Аншлага" пригласила подругу на свою дачу

Народная артистка России Ирина Рожкова продолжает публиковать в соцсети кадры с домашними посиделками. Артистка собрала на дачном участке всех своих знаменитых друзей из "старой гвардии": Игоря Маменко, Сергея Дроботенко, Геннадия Ветрова и Регину Дубовицкую, вокруг которой давно ходят слухи, будто у нее рак. Впрочем, последняя вполне спокойно сидела на участке, судя по видео в инстаграм-историях.

Сама ведущая "Аншлага" заявляла, что слухи о ее болезни пошли после появившейся в Сети фотографии, на которой ее подловили без макияжа на похоронах сатирика Михаила Задорнова. И призналась, что в тот момент ее мало заботил внешний вид: она горевала из-за потери близкого друга. А слухи о своей болезни артистка опровергла, о чем писало издание Seldon News.

Ранее юморист Сергей Дроботенко поделился архивным фото из "Аншлага". На снимке Регина Дубовицкая сидит на коленях у его коллеги, а сам артист придерживает ноги телеведущей. Юморист также уточнил, что все женщины любят, когда их носят на руках.

"Утро.ру" писало, что Светлана Рожкова дважды пережила клиническую смерть. Первый раз организм дал сбой еще в молодости, когда артистка выпила алкоголь на пустой желудок. Спасти будущую знаменитость врачам удалось чудом. А во второй раз ее сбил автомобиль.