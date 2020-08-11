Поклонники уверены, что с годами певец стал выглядеть хуже

Фотограф Роман Родин на своей странице в "Инстаграм" опубликовал архивный снимок Валерия Леонтьева с Софией Ротару. Поклонники в комментариях отметили, что раньше певец выглядел лучше.

В кадре артист позирует в расстегнутой сверху полосатой рубашке золотого цвета. Ротару же снялась в черном наряде.

"Леонтьев до пластики был гораздо лучше, сейчас его даже не узнать, превратился в куклу", – написали комментаторы.

Это не первый раз, когда поклонники "Казановы" удивляются его внешнему виду. Интернет-пользователи уже называли певца жертвой пластической хирургии.

Фанаты полагали, что народный артист увлекается омолаживающими процедурами, что, по их мнению, до хорошего не доведет. Они в один голос просят кумира прекратить молодиться и "уйти со сцены достойно". В СМИ также писали о том, что певец мог делать косметические процедуры.

Однако находятся и те, кто поддерживает Валерия Леонтьева. Во время карантина он рассказывал поклонникам, как проводит время на самоизоляции. Тогда пользователи отметили, что 71-летний "Казанова" с годами становится только лучше и выглядит очень молодо и свежо.