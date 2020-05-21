Исполнитель хита "Казанова" показал, как выглядит на карантине

Поклонники Валерия Леонтьева обсуждают новые снимки артиста, появившиеся в социальной сети. Пользователи были приятно удивлены внешностью знаменитости. Он выглядит бодрым и счастливым, в интернете посчитали, что певец помолодел за время карантина.

На фото артист сидит в своем автомобиле, глаза его скрывают очки, а волосы спрятаны под кепкой. Однако поклонники уверены, что 71-летний артист с годами становится только лучше и по-прежнему остается красавцем.

"Мир меняется, годы сменяют друг друга, а вы такой же", "Валерий, отлично выглядите! Карантин пошел на пользу!", "Хорошо смотритесь", "Вы прекрасны", "Такой помолодевший", "Красавец", "Вас не узнать, очень хорошо выглядите", – написали удивленные поклонники в "Инстаграм" Леонтьева.

А еще недавно фанаты были обеспокоены здоровьем певца. В марте 2020 г. выступление знаменитости отменилось из-за проблем со здоровьем. Представитель Валерия Леонтьева заявил, что музыкант перенес операцию на спине, из-за чего у него случилось обострение.

Тогда ситуация получила огласку из-за того, что посмотреть на звезду хотели актеры сериала "Сладкая жизнь", которые и рассказали об отмене концерта в соцсетях.

Спустя пару месяцев Валерий Леонтьев, похоже, решил все проблемы со здоровьем и даже стал выглядеть гораздо лучше, чему и были удивлены его поклонники.