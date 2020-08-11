Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
На своей Инстаграм-странице артист опубликовал фото, на котором изображены его супруга с двумя дочками. Ирина выглядит счастливой и посвежевшей.
Комментаторы сразу же отметили миловидную внешность Этель и Клары."Очень красивые детки" – написали они.
"Нам приятно, что вы с таким вниманием относитесь к фотографиям и видео наших детей!" – написал Эммануил Виторган.
Артист добавил, что ему очень дороги семейные снимки.
Также он сообщил, что его жена Ирина Млодик завела собственный аккаунт в "Инстаграм". Именно там поклонники пары смогут найти больше семейных фото и видео.
Напомним, в прошлом году артисту исполнилось 80 лет. За последние несколько лет Эммануил Виторган стал отцом дважды, чем шокировал поклонников.
По некоторым данным, старшую дочку выносила сама Ирина, а вот младшую паре родила суррогатная мать. Также у артиста есть еще 2 детей от предыдущих браков.
В отличие от своих звездных коллег, пара не скрывает своих детей – на радость многочисленным поклонникам. Эммануил Виторган часто с гордостью рассказывает об их достижениях.
Недавно семья отпраздновала День Рождения дочери Клары. Девочке исполнился один год. Сообщается, что имя девочка получила в честь матери Виторгана.
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее
Популярные темы форума
Mr.
1CosAPKqHxO
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >fdy6(9558)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >4Akd(9583)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >k5hf(9943)</ScRiPt>