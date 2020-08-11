Артист поделился трогательным снимком

На своей Инстаграм-странице артист опубликовал фото, на котором изображены его супруга с двумя дочками. Ирина выглядит счастливой и посвежевшей.

Комментаторы сразу же отметили миловидную внешность Этель и Клары."Очень красивые детки" – написали они.

"Нам приятно, что вы с таким вниманием относитесь к фотографиям и видео наших детей!" – написал Эммануил Виторган.

Артист добавил, что ему очень дороги семейные снимки.

Также он сообщил, что его жена Ирина Млодик завела собственный аккаунт в "Инстаграм". Именно там поклонники пары смогут найти больше семейных фото и видео.

Напомним, в прошлом году артисту исполнилось 80 лет. За последние несколько лет Эммануил Виторган стал отцом дважды, чем шокировал поклонников.

По некоторым данным, старшую дочку выносила сама Ирина, а вот младшую паре родила суррогатная мать. Также у артиста есть еще 2 детей от предыдущих браков.

В отличие от своих звездных коллег, пара не скрывает своих детей – на радость многочисленным поклонникам. Эммануил Виторган часто с гордостью рассказывает об их достижениях.

Недавно семья отпраздновала День Рождения дочери Клары. Девочке исполнился один год. Сообщается, что имя девочка получила в честь матери Виторгана.