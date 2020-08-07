Народный артист трогательно поздравил малышку с праздником

Сегодня свой первый день рождения отмечает младшая дочь Эммануила Виторгана. Счастливые родители сняли маленькую Клару на видео – девочка сидела на столе рядом с букетом цветов. Трогательные кадры опубликованы в "Инстаграм" знаменитости.

Актер и его жена Ирина Млодик признались, что ждали этого дня очень долго, поэтому он для них наполнен радостью:

"Сегодня у нас с папой счастливый день! Тебе 1 годик! Это случилось!"

Родители пожелали малышке, которую назвали Кларой в честь ее бабушки – матери Виторгана, – расти счастливой и достойной имени своей родственницы. Млодик сняла мужа с дочерью на веранде. Радостный отец разговаривал с Кларой, пока она сидела на столе, рассматривая цветы, а потом поцеловал дочь.

К поздравлениям присоединились и подписчики Виторгана: "Поздравляем малышку!", "Желаем расти умницей и красавицей", "Это был важный и сложный первый год. И вы прошли его достойно!", "Какая прелесть!".

Напомним, что Виторган и Млодик поженились после смерти второй супруги актера Аллы Балтер – матери Максима Виторгана. Сейчас актер и его жена воспитывают двух маленьких дочек. Их старшая - Этель - родилась в 2018 г., на тот момент Ирине было 55 лет.

Спустя некоторое время Виторган решил стать отцом еще раз, и год назад на свет появилась Клара. Актер гордится своими детьми и часто публикует забавные кадры с ними в соцсети.