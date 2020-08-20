Пользователей соцсети поразили изменения во внешности певицы

На своей инстаграм-странице дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась с подписчиками "Инстаграм" фотографией звездной матери. Популярная артистка выглядит на снимке очень молодо и свежо.

Под кадром наследница написала, что скоро произойдет грандиозное событие, которого она с нетерпением ждет. Вероятнее всего, это связано с творческой деятельностью знаменитой певицы, поскольку на фото она находится в студии.

"Ох, что скоро будет, ребята" – заинтриговала Миончинская.

Комментаторы обратили внимание на внешность Ларисы Долиной. Они с восторгом отметили, что артистка сильно помолодела и теперь выглядит ровесницей своей 37-летней дочери.

Пользователи соцсети задались вопросом, что 65-летняя знаменитость сделала со своей внешностью. Поговаривают, что Лариса Александровна могла прибегнуть к помощи пластических хирургов, передает новостной портал "7 дней". Однако некоторые выдвинули версию, что Долина просто пользуется фотошопом. Сама артистка не раскрывает свои секреты омоложения.

Напомним, певица три раза состояла в браке. От первого мужа – Анатолия Миончинского – у нее родилась дочь Ангелина. Последним супругом звезды был продюсер Илья Спицын. Вместе они прожили около 20 лет. О расставании супругов заговорили два года назад. И тогда же поклонники не узнавали артистку – так сильно она изменилась не в лучшую сторону.