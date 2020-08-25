Экс-жена Павла Прилучного снялась в бикини

На своей инстаграм-странице актриса Агата Муцениеце поделилась красочными фотографиями. Бывшая жена Павла Прилучного разлеглась на разноцветном плавательном матрасе в откровенном бикини.

"Поймала за хвост последние деньки лета!" – написала Муцениеце под постом.

Поклонники обратили внимание на стройную фигуру Агаты. В 31 год звезда выглядит намного моложе своего возраста. Также от комментария не воздержалась и актриса Любовь Толкалина.

"Все как надо", – восхищенно отметила она.

Комментаторы завалили Агату комплиментами и ответили на ее вопрос, чем они занимаются в последние дни лета.

Напомним, 24 февраля 2020 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Актриса призналась, что до сих пор любит мужа, но им необходимо расстаться. В браке у звезд появилось два ребенка – сын Тимофей и дочь Мия. Супруги мирно договорились о том, что дети будут проводить время как с матерью, так и с отцом.

Через некоторое время после развода появилась информация, что Павел Прилучный начал встречаться со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Якобы возлюбленных не раз видели вместе.

Ранее стало известно, что Муцениеце обвинила бывшего мужа в предательстве. По словам Агаты, Павел Прилучный продолжает признаваться ей в любви, но актриса не может простить его уход.