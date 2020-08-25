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Кристина Асмус кардинально сменила имидж – вместо привычных светлых локонов актриса предстала с короткими темными волосами и челкой. Новый образ звезда дополнила ярким макияжем, что не могло не удивить поклонников артистки. В "Инстаграм" стали бурно обсуждать ее новое опубликованное видео.
Бывшая жена Гарика Харламова записала ролик, где она позирует, снимая себя на камеру под песню популярного исполнителя Niletto. "Алиса любит себя", – загадочно подписала пост звезда "Текста".
В комментариях поведение Асмус сочли неприличным. Актрису призвали перестать кривляться и посоветовали избавиться от парика:
"Нажралась, веди себя прилично", "Кристина, не делайте так больше. Совсем без косметики и тем более парика вы намного красивее", "Типо актерское мастерство?", "Хватит кривляться! У меня глаза в кучу от этого".
С критикой согласились не все поклонники звезды. Некоторые написали, что образ роковой женщины артистке очень идет: "В таком образе шикарна", "Лучше брюнеткой", "Знойная женщина".
Не забыли подколоть кинозвезду и по поводу предстоящего развода с мужем: "Гарика соблазняет". Напомним, что пара объявила о расставании несколько месяцев назад.
Ранее Кристина Асмус призналась в обмане.
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