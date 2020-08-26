Одних прочат в президенты, а других тщательно скрывают от любопытных глаз

Семья хорошего политика – это часть его имиджа. Избиратели бдительно следят за тем, что происходит в личной жизни главы страны и вряд ли отдадут свой голос неблагонадежному семьянину. Таким образом, дети президентов всегда оказываются под пристальным внимание прессы и обязаны держать марку на публике.

Александр Лукашенко

У белорусского лидера трое сыновей – Виктор, Дмитрий и Николай. Старшие наследники уже заняли свои места в управленческом аппарате Республики. А вот младшему сыну всего 15 лет. Николай растет настоящим красавцем, за что его уже успела полюбить публика. По словам главы Белоруссии, у молодого человека нет политических амбиций. Однако по Сети давно ходят слухи, что именно младшего сына Лукашенко видит в своих преемниках.

Как сложится судьба молодого наследника и возглавит ли он страну в будущем, пока не известно, но стоит отметить, что Николай очень часто сопровождает высокопоставленного отца на официальных мероприятиях. Также молодой человек увлекается музыкой и спортом.





Владимир Зеленский

У нынешнего главы Незалежной двое детей: девочка-подросток Александра и семилетний сын Кирилл. Зеленский оберегает своих отпрысков от лишнего внимания – в СМИ практически нет информации о том, чем они сейчас занимаются.

Известно, что Саша, которой уже исполнилось 16, ранее активно развивалась в сфере творчества. Звездная наследница успела сняться в кино и выиграть денежный приз в телешоу "Рассмеши комика. Дети", напоминает издание StarHit.





Дональд Трамп

К 74 годам американский лидер успел обзавестись пятью детьми. Наибольшей популярностью у публики пользуется дочь Трампа от первого брака Иванка. Девушка выросла настоящей красавицей и часто появляется с отцом на официальных мероприятиях. Поговаривали, что наследница имеет огромное влияние на отца, что даже отражается на его политических решениях. Сейчас Иванка возглавляет несколько благотворительных фондов и развивается в сфере политики.





Ранее "Утро.ру" рассказывало о рекордсменах по разводам в звездной тусовке.

