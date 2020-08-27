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Недавно в СМИ появились тревожные сообщения о здоровье Бориса Корчевникова – якобы артист стал плохо слышать. Концертный директор позже заверил, что телеведущий чувствует себя хорошо, а вот друг звезды Владимир Березин слухи комментировать отказался – пообещал молчать.
Будучи близким другом Корчевникова, Березин пообщался с его матерью Ириной Леонидовной. Она поведала ему, что никакой информации о состоянии ведущего "Судьбы человека" близкие разглашать не хотят. По словам актера, речь идет о неких подробностях, еще не известных публике, передает "Пятый канал".
По сообщениям СМИ, в 2015 г. Корчевникову удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Операция прошла успешно, а вот последствия, по слухам, дают о себе знать.
Недавно один из гостей "Судьбы человека" пожаловался: его предупредили, что телеведущий плохо слышит. Назвав артиста инвалидом, участник шоу пришел в ярость.
Представитель Корчевникова эту информацию опроверг. По его словам, никаких осложнений у главы телеканала "Спас" нет.
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