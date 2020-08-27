Пообещал молчать: друг скрыл правду о болезни Корчевникова

Пообещал молчать: друг скрыл правду о болезни Корчевникова
Борис Корчевников. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий не хочет разглашать подробности своего состояния после операции

Недавно в СМИ появились тревожные сообщения о здоровье Бориса Корчевникова – якобы артист стал плохо слышать. Концертный директор позже заверил, что телеведущий чувствует себя хорошо, а вот друг звезды Владимир Березин слухи комментировать отказался – пообещал молчать.

Будучи близким другом Корчевникова, Березин пообщался с его матерью Ириной Леонидовной. Она поведала ему, что никакой информации о состоянии ведущего "Судьбы человека" близкие разглашать не хотят. По словам актера, речь идет о неких подробностях, еще не известных публике, передает "Пятый канал".

По сообщениям СМИ, в 2015 г. Корчевникову удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Операция прошла успешно, а вот последствия, по слухам, дают о себе знать.

Недавно один из гостей "Судьбы человека" пожаловался: его предупредили, что телеведущий плохо слышит. Назвав артиста инвалидом, участник шоу пришел в ярость.

Представитель Корчевникова эту информацию опроверг. По его словам, никаких осложнений у главы телеканала "Спас" нет.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей