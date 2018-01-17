Сибирские спортсмены сбежали от РУСАДА
Странная история произошла на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, который состоялся 13-14 января в Иркутске. Когда все уже было готово к старту, неожиданно передумали участвовать в соревнованиях 36 атлетов. Кто-то принес справку о болезни, кто-то отказался стартовать, кто-то попросту не явился на мероприятие.
Причем, отмечает "Чемпионат.ру", эта ситуация оказалась вдвойне неприятной, поскольку состязания решили посетить допинг-офицеры из РУСАДА. О своем визите они, как водится, не предупредили, но быстро поняли, что собрать баночки с мочой смогут не у всех заявленных в первоначальном списке.
Что стало причиной массового исхода спортсменов с иркутских состязаний, журналистам выяснить не удалось. Им сообщили сухое: была "справка от врача" или "неявка". Однако забеги с половиной пустых дорожек вызывали как минимум недоумение. Понятно, что зима - пора вирусных эпидемий. Еще можно массово отравиться в столовой. Да и просто стресс перед ответственным стартом может подкосить многих. Но не три же десятка тренированных людей в одночасье.
СМИ отмечают, что аналогичная ситуация наблюдалась и на прошлогоднем Московском марафоне - часть участников снялась, когда появилась угроза попасть на прицел допинг-офицеров. Тогда Федерация легкой атлетики РФ заявила, что проведет расследование. Может, и провела. Но результаты обнародованы не были.
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