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Россиянина Чехиркина лишили медали из-за допинга

Александр Чехиркин. Фото: Imago/TASS
Атлет потерял серебро Чемпионата мира

Борец греко-римского стиля Александр Чехиркин утратил право на серебряную медаль чемпионата мира 2017 года из-за положительной допинг-пробы. 

Об этом рассказал РИА "Новости" президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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По словам Мамиашвили, у спортсмена были тяжелые травмы позвоночника и коленного сустава. "Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то. Это все наша страшная расхлябанность", – посетовал президент ФСБР. 

В августе прошлого года Чехиркин занял второе место на ЧМ в Париже в весовой категории до 75 кг. 

На Олимпиаде в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие бронзу в дабл-миксте, были лишены медалей из-за того, что в крови спортсмена нашли рекордное количество запрещенного мельдония. 


Валентина МАЙОРОВА
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