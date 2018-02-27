Атлет потерял серебро Чемпионата мира

Борец греко-римского стиля Александр Чехиркин утратил право на серебряную медаль чемпионата мира 2017 года из-за положительной допинг-пробы.

Об этом рассказал РИА "Новости" президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, у спортсмена были тяжелые травмы позвоночника и коленного сустава. "Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то. Это все наша страшная расхлябанность", – посетовал президент ФСБР.

В августе прошлого года Чехиркин занял второе место на ЧМ в Париже в весовой категории до 75 кг.

На Олимпиаде в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие бронзу в дабл-миксте, были лишены медалей из-за того, что в крови спортсмена нашли рекордное количество запрещенного мельдония.





