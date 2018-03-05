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Прокуратура займется Крушельницким

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В деле спортсмена по-прежнему остается много вопросов

Генеральная прокуратура России проведет проверку по факту обнаружения допинга в организме керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде.

"Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства", – цитирует официального представителя ведомства Александра Куренного "Интерфакс".

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В деле Крушельницкого по-прежнему остается много вопросов. Профессор и заведующий кафедрой спортивной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Евгений Ачкасов считает, что мельдоний, который нашли у спортсмена, не нужен не только в керлинге, но и в других видах спорта, передает "Газета.ру".

"В некоторых видах спорта большинство препаратов — опять-таки возвращаемся к пресловутому мельдонию – не могут дать приоритет в достижении лучшего спортивного результата. Вы спрашиваете про керлинг, а я говорю, что мельдоний в любом виде спорта не даст эффекта", – добавил он.

Александр и его жена Анастасия продолжают утверждать, что не употребляли запрещенное вещество и не знают, кто мог им его подсыпать. Супруга в эфире в группе "7 Дней" ВКонтакте рассказала о чувствах, которая пара испытала, узнав новость о допинге.

"Когда нам об этом сообщили, мы просто не поверили. Решили, что это кто-то решил нас так неудачно разыграть", – сказала она.

Анастасия подчеркнула, что они не брали с собой аптечки, поэтому препарат не мог попасть в организм по их вине.

Допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие в организме мельдония. Этот препарат входит в список запрещенных с 1 января 2016 года.

Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие на Олимпиаде бронзу в дабл-миксте, решением Спортивного арбитражного суда лишены медалей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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