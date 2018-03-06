Наших спортсменов не хотят пускать на соревнования, даже отобрав гимн, флаг и герб

Наступающим летом российским легкоатлетам могут отказать в праве участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом во вторник, 6 марта, заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен.

Такой ход событий спортивный чиновник объяснил тем, что Москва якобы не выполняет пункты "дорожной карты", а это, в свою очередь, чревато исключением ВФЛА из IAAF.

"Если прогресса не будет, то в июле может быть заседание совета IAAF, на котором может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, на ближайшем конгрессе может быть поднят вопрос об исключении ВФЛА из членов IAAF", – цитирует ТАСС Андерсена.

Как утверждает глава Ассоциации Себастьян Коу, для организации важно не количество участвующих в состязаниях атлетов или федераций, а чтобы спортсмены "представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия". Он ждет от нового руководства ВФЛА подтверждения, что российские легкоатлеты "представляют систему, которая вызывает доверие".

В связи с этими угрозами президент нашей федерации Дмитрий Шляхтин сообщил, что намерен встретиться с Коу и Андерсеном.

"Буду, видимо, над этим вопросом работать. Думаю, что под прогрессом они понимают признание доклада Ричарда Макларена и восстановление Российского антидопингового агентства, поскольку больше вопросов к нашей федерации у них нет", - приводит его слова ТАСС.

Шляхтин отметил, что IAAF никак не связывалась с Москвой еще с осени прошлого года и "никаких негативных факторов", которые бы имели отношение к восстановлению нашей федерации в правах, в ВФЛА не заметили. "Но то, что там ситуация накаляется, мы это все прекрасно видим и понимаем", – подчеркнул он.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF приостановлено в ноябре 2015 г. на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

На прошедшем в начале марта чемпионате мира в помещениях в британском Бирмингеме выступающие в нейтральном статусе россияне завоевали 2 золота (Данил Лысенко и Мария Ласицкене в прыжках в высоту) и одно серебро (Анжелика Сидорова в прыжках с шестом).