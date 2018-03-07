Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Братья Березуцкие навсегда ушли из сборной по футболу

Фото: GLOBAL LOOK press
Футболисты завершили свои выступления за национальную команду

За полшага до ЧМ-2018 по футболу защитники московского ФК ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие сообщили, что прекращают играть за сборную России. Об этом в среду, 7 марта, пишет "Спорт-Экспресс".

"Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора", – сказал Василий.

По теме

По его словам, он еще год назад приостановил выступления за национальную команду.

"Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил"".

И вот сегодняшнее решение навсегда покинуть сборную принято окончательно, о чем главный рулевой поставлен в известность. Братья пожелали наставнику и членам сборной успешного выступления на грядущем российском мундиале.

По мнению Василия, нашей команде "по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы".

В составе ЦСКА братья Березуцкие, которым сейчас по 35 лет, выиграли Кубок УЕФА (2004/2005), стали 6-кратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России и шесть раз побеждали в Суперкубке России. С национальной сборной они завоевали бронзу Чемпионата Европы 2008 года.

Тренерский штаб 12 марта объявит состав нашей команды на проведение товарищеских матчей с бразильцами и французами, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Власти Крыма требуют убрать Собчак

Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева

США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей