Футболисты завершили свои выступления за национальную команду

За полшага до ЧМ-2018 по футболу защитники московского ФК ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие сообщили, что прекращают играть за сборную России. Об этом в среду, 7 марта, пишет "Спорт-Экспресс".

"Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора", – сказал Василий.

По его словам, он еще год назад приостановил выступления за национальную команду.

"Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил"".

И вот сегодняшнее решение навсегда покинуть сборную принято окончательно, о чем главный рулевой поставлен в известность. Братья пожелали наставнику и членам сборной успешного выступления на грядущем российском мундиале.

По мнению Василия, нашей команде "по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы".

В составе ЦСКА братья Березуцкие, которым сейчас по 35 лет, выиграли Кубок УЕФА (2004/2005), стали 6-кратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России и шесть раз побеждали в Суперкубке России. С национальной сборной они завоевали бронзу Чемпионата Европы 2008 года.

Тренерский штаб 12 марта объявит состав нашей команды на проведение товарищеских матчей с бразильцами и французами, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно.