В WADA осудили жесткое обращение с российскими атлетами

Действия МОК признали недопустимыми

Международный олимпийский комитет (МОК) подрывает доверие к антидопинговому сообществу. С таким заявлением выступила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд. Она обрушилась с критикой на функционеров, которые не допустили российскую сборную к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

"Многие спортсмены, средства массовой информации и общественность были сбиты с толку, поскольку некоторым атлетам разрешалось участвовать в международных соревнованиях и в то же время их не допустили к Олимпийским играм", – цитирует Inside the Games возмущенную Хеллеланд.

Так быть не должно, заявила вице-президент WADA. "Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения", – подчеркнула она, отметив, что понимает негодование российских спортсменов, подавших жалобы на то, как проходили слушания МОК и CAS накануне Игр-2018 и уже во время соревнований.

При решении судьбы атлетов необходимо следовать четким критериям, заявила Хеллеланд. Она выразила надежду, что в дальнейшем подобные запутанные ситуации не повторятся.

"Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – подчеркнула вице-президент WADA, не называя, впрочем, МОК напрямую, но откровенно намекая на него.

Ранее глава WADA Крейг Риди заявил, что Москва проделала большую работу для того, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановили в правах. Однако это невозможно, пока в России не признают, что нарушение антидопинговых правил в стране было систематическим. По новым правилам, до тех пор, пока РУСАДА не начнет работу, Россия не сможет принимать международные старты.