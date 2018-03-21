WADA потребовало от России защитить Родченкова

Организация переживает за здоровье главного стукача

В WADA беспокоятся о безопасности экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а также других своих информаторов. Заместитель генерального директора организации Роб Келер потребовал от России прекратить нападки и взять под защиту стукачей. Об этом он рассказал во время обсуждения вопроса о восстановлении РУСАДА в Лозанне.

Келер подчеркнул, что российское антидопинговое агентство устранило многие нарушения, однако для "прощения" необходимо проделать еще больше работы и продолжать сотрудничать. При этом в WADA, по его словам, серьезно обеспокоены угрозами из России информаторам, передает сайт "Чемпионат.com".

"Правительство России должно взять на себя обязательство по защите информаторов", – уверен Роб.

По его мнению, Москва также должна признать доклад Макларена, где говорится о существующей системе государственной поддержки допинга.

Несмотря на обвинения атлетов в употреблении запрещенных веществ, словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал нашу страну.

"Все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом", – цитирует его Sport24.

Словак считает, что бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени неправильно, так как политику нельзя смешивать со спортом.

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Его показания привели к отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане. Допущенным спортсменам страны разрешили выступать только под нейтральным флагом. При этом международная организация стала развивать сеть информаторов по всему миру для борьбы с "грязными" спортсменами.

Россия не раз отвергала обвинения в создании допинговой системы. На родине против Григория Родченкова возбуждены уголовные дела.