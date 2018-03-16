Стукачом WADA заинтересовался Интерпол

Москва намерена добиться задержания информатора

Интерпол не стал объявлять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в международный розыск, однако Россия потребовала пересмотреть этот вердикт.

Представители правоохранительных органов РФ в Интерполе подали жалобу на решение организации, рассказал источник знакомый с ситуацией.

"В ближайшее время специальная комиссия международной полицейской организации вновь вернется к этому вопросу", – цитирует его "Интерфакс".

Москва отправила запрос еще в октябре, однако только в феврале предоставили решение об отказе вносить Родченкова в базу, задерживать и экстрадировать. При этом в организации пояснили, что его уголовное преследование носит политический характер.

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Его показания привели к отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане. Допущенным спортсменам страны разрешили выступать только под нейтральным флагом.

Россия не раз отвергала обвинения в создании допинговой системы. На родине против Григория Родченкова возбуждены уголовные дела.