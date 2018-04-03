Загитову осыпали золотом

Спортсменку наградили за успешное выступление на Играх в Южной Корее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила дорогой подарок за золотую медаль в Пхенчхане.

Российский бренд люксовых смартфонов специально изготовил эксклюзивную модель iPhone X для спортсменки. Корпус телефона украсил флаг страны из золота, а также сточки из гимна. Сама Загитова осталась очень довольна подарком.

"Хорошо, что здесь есть строки нашего гимна и флаг. Это то, чем мы всегда будем гордиться. То, чего нам так не хватало на Олимпиаде", – цитирует ее пресс-служба компании.

Телефон также подарили и капитану мужской сборной России по хоккею Павлу Дацюку. Задняя часть смартфона позолочена, а также на ней надпись "Красная машина" и вставки из композитного камня. Кроме того, на панели размещен портрет спортсмена с номером 13. Дацюк пообещал пользоваться аппаратом и сохранить его в память об Олимпиаде в Южной Корее.

Ранее победители и призеры прошедших Игр получили от президента Владимира Путина Ордена Дружбы и автомобили марки BMW.