Загитову осыпали золотом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила дорогой подарок за золотую медаль в Пхенчхане.
Российский бренд люксовых смартфонов специально изготовил эксклюзивную модель iPhone X для спортсменки. Корпус телефона украсил флаг страны из золота, а также сточки из гимна. Сама Загитова осталась очень довольна подарком.
"Хорошо, что здесь есть строки нашего гимна и флаг. Это то, чем мы всегда будем гордиться. То, чего нам так не хватало на Олимпиаде", – цитирует ее пресс-служба компании.
Телефон также подарили и капитану мужской сборной России по хоккею Павлу Дацюку. Задняя часть смартфона позолочена, а также на ней надпись "Красная машина" и вставки из композитного камня. Кроме того, на панели размещен портрет спортсмена с номером 13. Дацюк пообещал пользоваться аппаратом и сохранить его в память об Олимпиаде в Южной Корее.
Ранее победители и призеры прошедших Игр получили от президента Владимира Путина Ордена Дружбы и автомобили марки BMW.
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