Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Загитову осыпали золотом

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Спортсменку наградили за успешное выступление на Играх в Южной Корее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила дорогой подарок за золотую медаль в Пхенчхане.

Российский бренд люксовых смартфонов специально изготовил эксклюзивную модель iPhone X для спортсменки. Корпус телефона украсил флаг страны из золота, а также сточки из гимна. Сама Загитова осталась очень довольна подарком.

По теме

"Хорошо, что здесь есть строки нашего гимна и флаг. Это то, чем мы всегда будем гордиться. То, чего нам так не хватало на Олимпиаде", – цитирует ее пресс-служба компании.

Телефон также подарили и капитану мужской сборной России по хоккею Павлу Дацюку. Задняя часть смартфона позолочена, а также на ней надпись "Красная машина" и вставки из композитного камня. Кроме того, на панели размещен портрет спортсмена с номером 13. Дацюк пообещал пользоваться аппаратом и сохранить его в память об Олимпиаде в Южной Корее.

Ранее победители и призеры прошедших Игр получили от президента Владимира Путина Ордена Дружбы и автомобили марки BMW.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей