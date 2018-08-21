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ВАДА засекретило данные по восстановлению РУСАДА

Фото: ТАСС
Организация ушла в глубокое подполье в российском "деле"

Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не придавать общественности рекомендации своего комитета по соответствию в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства.

Во вторник, 21 августа, состоялось заседание комитета WADA под руководством Джонатана Тейлора, который должен был оценить выполнение российской стороной дорожной карты по восстановлению РУСАДА и сделать рекомендации по этому вопросу исполкому агентству.

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"Мы не планируем публиковать какую-либо обновленную информацию с сегодняшнего заседания", – цитирует ТАСС сообщении пресс-службы WADA.

"Процесс заключается в том, что любая рекомендация должна быть представлена и рассмотрена исполнительным комитетом", – говорится в заявлении.

Сам вопрос восстановления РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских островах.

В прошедшую субботу, 18 августа, стало известно, что наша организация отправила два отчета о проделанной работе за последние 12 месяцев во Всемирное антидопинговое агентство.

Ранее президент WADA Крейг Риди сообщил, что организация ждет от российской стороны ответа на два предложения, связанных с процессом восстановления РУСАДА.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия полностью вернулась в мировой спорт. Предложения, которые касаются лаборатории, довольно полезны, по моему мнению. Они могли бы облегчить ситуацию. Но есть разочарование от того, что ответа от российских высокопоставленных лиц еще нет", – сказал он 14 августа.

РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 г. на основе расследования комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства нашей организации.

Елена УСОВА
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