"Отвратительное чувство": Медведева опозорилась на соревнованиях в Москве

Фигуристка раскритиковала себя за провальное выступление

Евгения Медведева осталась недовольна тем, как откатала свою произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной перед новым сезоном.

"От своей произвольной программы испытываю отвратительное чувство, все пошло не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20% от того, на что способна, даже на 15, оправданий быть не должно", – приводит ТАСС слова фигуристки.

При этом Медведева отметила, что ей было очень приятно, что ее выступление ждали и поддерживали.

В мае этого года Евгения ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду. Спортсменка призналась, что это решение далось ей очень тяжело и добавила, что в новой стране она не может привыкнуть ни к культуре, ни к еде, а по-русски говорит лишь с мамой и бабушкой.

"Хочу заверить своих фанатов, мы сейчас интенсивно занимаемся восстановлением здоровья... все идет по плану, только не мой прокат сегодня", – подчеркнула фигуристка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей нравится новая программа Медведевой. По мнению консультанта российской сборной, у Евгении было мало времени на подготовку, этим и вызван не самый блестящий прокат, отмечает телеканал "360".

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.