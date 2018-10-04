Олимпийский чемпион нашел мотивацию для продолжения карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин после долгих размышлений наконец принял решение вернуться в большой спорт. Врачи уже дали ему на это "добро" – он здоров и может тренироваться в полную силу.



"Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел", – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира в эфире телеканала "Матч ТВ".

По его словам, поставленный медиками в прошлом сезоне диагноз "мононуклеоз" побежден ровно наполовину, однако его это не пугает.

"Самое страшное, что может со мной случиться, – буду чаще болеть вирусными заболеваниями. Но надеюсь, что с грамотным подходом, я должен справиться по сезону. Ничего страшного, если заболею, думаю, будем с этим справляться. Не в первый раз", – заметил Шипулин.

Источники URA.RU в областном минспорта (Антон родился в Тюмени, а проживает в Екатеринбурге) рассказали, что один из сильнейших российских биатлонистов согласился вернуться после долгих уговоров со стороны чиновников и Федерации биатлона.

Ранее сегодня 31-летний спортсмен намекнул на свое возвращение в профессиональный спорт в Instagram. Чемпион написал, что уже принял выбор относительно собственного будущего: "Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всем расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!"

Спортсмен уже заявлен в основной состав национальной мужской сборной по биатлону. Как оповещает сайт СБР, Шипулин присоединится к команде, которая отправляется на сборы в австрийский Рамзау, где с 7 октября начнутся тренировки спортсменов.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в словенской Поклюке.

Напомним, в апреле Шипулин говорил о серьезных проблемах со здоровьем. Тогда он назвал прошедший сезон худшим в карьере.