Скандинавы придумали способ нейтрализации соперников

Заболевший член сборной Норвегии по лыжам двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг был изолирован от основной команды на сборах в итальянском Валь Сеналесе, дабы не инфицировать соотечественников. Короля лыж отправили лечиться в гостиницу, в которой поселилась сборная России.

Как сообщает Langrenn, в этом же отеле проживают спортсмены из Швейцарии и Финляндии.

"Если они боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других гостиниц. У нас тоже один атлет заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 метров на уровень 600 метров. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах", – удивился поступку норвежцев тренер сборной России Маркус Крамер.

Отмечается, что 32-летний норвежский чемпион заболел ночью в воскресенье, 21 октября.

Сезон для лыжников начинается 24 ноября. В этот день в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира 2018/2019. Состав сборной России будет определен по итогам контрольных стартов в Рованиеми, которые состоятся с 15 по 18 ноября.