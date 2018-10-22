Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

К российским лыжникам подселили заразного норвежца

Петтер Нортуг. Фото: GLOBAL LOOK press/Jon Olav Nesvold
Скандинавы придумали способ нейтрализации соперников

Заболевший член сборной Норвегии по лыжам двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг был изолирован от основной команды на сборах в итальянском Валь Сеналесе, дабы не инфицировать соотечественников. Короля лыж отправили лечиться в гостиницу, в которой поселилась сборная России.

Как сообщает Langrenn, в этом же отеле проживают спортсмены из Швейцарии и Финляндии.

По теме

"Если они боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других гостиниц. У нас тоже один атлет заболел, и мы переселили его вниз, с высоты в 2000 метров на уровень 600 метров. Я не врач, но уверен, что так всегда делают, когда кто-то заболевает на высотных сборах", – удивился поступку норвежцев тренер сборной России Маркус Крамер.

Отмечается, что 32-летний норвежский чемпион заболел ночью в воскресенье, 21 октября.

Сезон для лыжников начинается 24 ноября. В этот день в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира 2018/2019. Состав сборной России будет определен по итогам контрольных стартов в Рованиеми, которые состоятся с 15 по 18 ноября.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Америка и Европа признали Крым российским после трагедии в Керчи

Запад образумился на фоне массовой бойни

Улики найдены: Киев причастен к гибели Захарченко

Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей