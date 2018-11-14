WADA запретит тестирование спортсменов в России

Участие наших атлетов в международных стартах станет невозможным

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь сыплет угрозами в адрес России. Оно готовится запретить проводить проверки на неупотребление спортсменами запрещенных веществ на территории РФ, если специалисты агентства не получат полный доступ к материалам и оборудованию московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил ТАСС источник в WADA.

В сентябре исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу. Однако сделал оговорку, что отзовет свое решение, если до конца 2018 г. сотрудники WADA не будут допущены в московскую лабораторию и до 30 июня 2019 г. не перепроверят все подозрительные пробы.

И хотя до установленного срока еще полтора месяца, в WADA вернулись к жесткой риторике. "WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории, – указали в агентстве. – В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании", – предупредил представитель WADA.

Если запрет будет введен, спортсмены из России не смогут принимать участие в международных соревнованиях.