Продажное руководство WADA отправляют в отставку

Организацию раскритиковали за решение по России

Сменить состав исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал спортивный журналист из США Кит Олберман. Его разочаровало решение организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Ваша организация коррумпирована насквозь. Вы сделали из себя проституток, стали марионетками безжалостного деспота. Исполком надо разогнать, уйдите в отставку и отмаливайте свои грехи. Мир честных людей больше не желает знать ваши имена", – написал репортер в своем Twitter.

Надо сказать, в Соединенных Штатах известие о восстановлении статуса РУСАДА восприняли наиболее болезненно. В частности, глава американской национальной организации USADA Трэвис Тайгерт публично отказался признавать данное решение.

О полноценном членстве России в WADA было объявлено 20 сентября по итогам заседания исполкома агентства. При этом восстановление статуса пока имеет временный характер – до конца года Москва должна еще выполнить ряд условий.

РУСАДА было лишено статуса в 2015 г. после доклада комиссии Ричарда Макларена и показаний бывшего руководителя российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.