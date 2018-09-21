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Продажное руководство WADA отправляют в отставку

Фото: AP/TASS
Организацию раскритиковали за решение по России

Сменить состав исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал спортивный журналист из США Кит Олберман. Его разочаровало решение организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Ваша организация коррумпирована насквозь. Вы сделали из себя проституток, стали марионетками безжалостного деспота. Исполком надо разогнать, уйдите в отставку и отмаливайте свои грехи. Мир честных людей больше не желает знать ваши имена", – написал репортер в своем Twitter.

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Надо сказать, в Соединенных Штатах известие о восстановлении статуса РУСАДА восприняли наиболее болезненно. В частности, глава американской национальной организации USADA Трэвис Тайгерт публично отказался признавать данное решение.

О полноценном членстве России в WADA было объявлено 20 сентября по итогам заседания исполкома агентства. При этом восстановление статуса пока имеет временный характер – до конца года Москва должна еще выполнить ряд условий.

РУСАДА было лишено статуса в 2015 г. после доклада комиссии Ричарда Макларена и показаний бывшего руководителя российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 

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Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ
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