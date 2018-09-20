Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы задумали распустить WADA после "прощения" России

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Решение в пользу нашей страны понравилось не всем

Восстановление РУСАДА вызвало бурю возмущения в США. Американское антидопинговое агентство заявило, что WADA необходимо реформировать.

В заявлении, опубликованном на сайте USADA, решение Всемирного антидопингового агентства названо "необъяснимым и сбивающим с толку".

По теме

"WADA показало всему миру, что ставит решения маленькой кучки спортивных функционеров выше прав миллионов "чистых" атлетов и желаний миллиардов спортивных болельщиков", – подчеркивается в документе. 

По мнению американского ведомства, изменения в WADA следует начать немедленно.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено в правах 20 сентября – за принятие этого решения отдали свои голоса 9 из 12 членов исполкома WADA. 

Теперь РУСАДА должно будет следовать "дорожной карте" по восстановлению в правах и создать в РФ эффективную и устойчивую антидопинговую систему, отмечает URA.RU.

Скандал, который привел к исключению российского ведомства из всемирной организации, начался летом 2016 г., когда экс-директор "антидопингового центра" Григорий Родченков заявил о якобы имевших место махинациях с допинг-пробами российских спортсменов.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Это вам за Скрипалей: ЕС обсуждает санкции против России. LIVE

Лондон пытается задушить Москву новыми ограничениями

Названа величайшая ошибка США в истории

Трамп пожалел о вводе американских войск на Ближний Восток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей