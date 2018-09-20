Американцы задумали распустить WADA после "прощения" России

Решение в пользу нашей страны понравилось не всем

Восстановление РУСАДА вызвало бурю возмущения в США. Американское антидопинговое агентство заявило, что WADA необходимо реформировать.

В заявлении, опубликованном на сайте USADA, решение Всемирного антидопингового агентства названо "необъяснимым и сбивающим с толку".

"WADA показало всему миру, что ставит решения маленькой кучки спортивных функционеров выше прав миллионов "чистых" атлетов и желаний миллиардов спортивных болельщиков", – подчеркивается в документе.

По мнению американского ведомства, изменения в WADA следует начать немедленно.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено в правах 20 сентября – за принятие этого решения отдали свои голоса 9 из 12 членов исполкома WADA.

Теперь РУСАДА должно будет следовать "дорожной карте" по восстановлению в правах и создать в РФ эффективную и устойчивую антидопинговую систему, отмечает URA.RU.



Скандал, который привел к исключению российского ведомства из всемирной организации, начался летом 2016 г., когда экс-директор "антидопингового центра" Григорий Родченков заявил о якобы имевших место махинациях с допинг-пробами российских спортсменов.