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Лондон провел самую грязную Олимпиаду в истории

Фото: www.globallookpress.com
Британская столица обогнала в сомнительном марафоне Пекин

После перепроверки допинг-проб Летних Олимпийских игр-2012 в Лондоне 116 оказались положительными на данный момент. Таким образом, это спортивное ристалище стало самым "грязным" за всю историю проведения Олимпиад.

Международный Олимпийский комитет повторно тестировал образцы Игр-2012 с использованием более современной технологии.

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"Было выявлено 116 положительных тестов, в том числе 24 в тяжелой атлетике, что делает ее самой "грязной" Олимпиадой в истории", – пишет портал insidethegames.biz.

Выяснилось, что в ходе дополнительной проверки запрещенные препараты были найдены у пятерых тяжелоатлетов: украинца Алексея Торохтия (золото в категории до 105 кг), представителя Азербайджана Валентина Христова (бронза, до 56 кг), узбека Руслана Нурудинова (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг) и Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг).

Ранее антирекорд по положительным допинг-пробам принадлежал Пекину-2008 - 86 проб, из которых 26 принадлежат тяжелоатлетам.

Издание напоминает, что присутствие штангистов в олимпийской программе в Париже-2024 по-прежнему находится под угрозой, поскольку МОК всерьез взялся за борьбу с допингом в спорте больших достижений.

В начале декабря 2017 г. на заседании исполкома организации было принято решение предварительно сохранить тяжелую атлетику в программе Игр во французской столице, но при соблюдении ряда требований. Пока вопрос завис в воздухе.

Окончательный вердикт о присутствии штангистов на в 2024 в Париже будет принято на заседании исполкома МОК в марте 2019 года.

Елена УСОВА
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