Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Хабиба наказали за драку с Конором

Фото: www.globallookpress.com
Российского бойца дисквалифицировали на 9 месяцев

Потасовка, которую Хабиб Нурмагомедов устроил в октябре после победного поединка с ирландцем Конором Макгрегором, аукнулась чемпиону. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала его на 9 месяцев.

За прошлогодний инцидент Хабиб поплатится в прямом смысле этого слова. Российского спортсмена также оштрафовали на $500 тыс., говорится в материале MMAFightin.

Напомним, 6 октября весь мир следил, как российский боец смешанного стиля Нурмагомедов защищал титул чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе. Он досрочно закончил поединок, одолев ирландца. 

Скандал разгорелся после выходки Хабиба. Он выпрыгнул из октагона и набросился на спарринг-партнера своего противника Диллана Дэниса, который во время "поединка века" постоянно выкрикивал оскорбления в адрес Нурмагомедова. Участниками развязавшейся драки стали оба бойца и представители их команд. 

Соответствующим образом на нее отреагировали фанаты. Гонорар Хабиба после его неспортивного поведения заморозили.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За Крым ответите: Киев наложил лапу на деньги российских банков

Решение принято по иску олигарха Коломойского

Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей