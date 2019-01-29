Хабиба наказали за драку с Конором

Российского бойца дисквалифицировали на 9 месяцев

Потасовка, которую Хабиб Нурмагомедов устроил в октябре после победного поединка с ирландцем Конором Макгрегором, аукнулась чемпиону. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала его на 9 месяцев.

За прошлогодний инцидент Хабиб поплатится в прямом смысле этого слова. Российского спортсмена также оштрафовали на $500 тыс., говорится в материале MMAFightin.

Напомним, 6 октября весь мир следил, как российский боец смешанного стиля Нурмагомедов защищал титул чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе. Он досрочно закончил поединок, одолев ирландца.

Скандал разгорелся после выходки Хабиба. Он выпрыгнул из октагона и набросился на спарринг-партнера своего противника Диллана Дэниса, который во время "поединка века" постоянно выкрикивал оскорбления в адрес Нурмагомедова. Участниками развязавшейся драки стали оба бойца и представители их команд.

Соответствующим образом на нее отреагировали фанаты. Гонорар Хабиба после его неспортивного поведения заморозили.