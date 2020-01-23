Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

WADA заставило Россию потратить лишний миллион на анализы спортсменов

WADA заставило Россию потратить лишний миллион на анализы спортсменов
Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Проверять всех атлетов на допинг придется за рубежом

Ожидаемым назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу Московской лаборатории глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого, то сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории", - пояснил он в интервью Sport24.

Закрытие Московской лаборатории, о котором стало известно 22 января, не помешает России участвовать в международных соревнованиях и даже принимать их. Это сугубо репутационный и финансовый удар. Теперь все допинг-пробы спортсменов – и кровь, и мочу – придется отправлять за рубеж. А это сложно и дорого.

Доставка и анализ одной пробы обойдется примерно в $1 тыс., сообщает "Спорт-Экспресс". По отчету РУСАДА, за 2018 г. было проведено 1222 проверки крови российских спортсменов на содержание запрещенных препаратов. Если предположить, что в 2020 г. проб будет не меньше, цена допинг-контроля превысит $1 миллион. В бюджете-2020 эта сумма не предусмотрена.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в конце 2019 г., напоминает URA.RU. Тогда иностранные специалисты, проверяющие архивы Московской лаборатории, обнаружили удаленные данные.

Исполком WADA отстранил Россию от международных стартов на четыре года. РУСАДА оспорила это решение, отмечает телеканал "360". Окончательный вердикт должен быть вынесен на заседании спортивного арбитража (CAS). Дата рассмотрения еще не объявлена.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей