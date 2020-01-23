Проверять всех атлетов на допинг придется за рубежом

Ожидаемым назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу Московской лаборатории глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Проблема по материалам именно лабораторным. Раньше были вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого, то сейчас вопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данных лаборатории", - пояснил он в интервью Sport24.

Закрытие Московской лаборатории, о котором стало известно 22 января, не помешает России участвовать в международных соревнованиях и даже принимать их. Это сугубо репутационный и финансовый удар. Теперь все допинг-пробы спортсменов – и кровь, и мочу – придется отправлять за рубеж. А это сложно и дорого.

Доставка и анализ одной пробы обойдется примерно в $1 тыс., сообщает "Спорт-Экспресс". По отчету РУСАДА, за 2018 г. было проведено 1222 проверки крови российских спортсменов на содержание запрещенных препаратов. Если предположить, что в 2020 г. проб будет не меньше, цена допинг-контроля превысит $1 миллион. В бюджете-2020 эта сумма не предусмотрена.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в конце 2019 г., напоминает URA.RU. Тогда иностранные специалисты, проверяющие архивы Московской лаборатории, обнаружили удаленные данные.

Исполком WADA отстранил Россию от международных стартов на четыре года. РУСАДА оспорила это решение, отмечает телеканал "360". Окончательный вердикт должен быть вынесен на заседании спортивного арбитража (CAS). Дата рассмотрения еще не объявлена.