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Суд с WADA сделает хуже российским спортсменам

Суд с WADA сделает хуже российским спортсменам
Фото: www.globallookpress.com
В РУСАДА предложили молча согласиться на четырехлетние санкции

Попытка России оспорить отстранение сборной страны от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) может усугубить положение российских атлетов. Об этом предупредил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Публичные слушания раскроют миру обоснования решений WADA, те кейсы, которые были изменены. Второе – вступление (в дело) новых игроков, которые могут потребовать не смягчения, а ужесточения санкций. Это очень серьезные риски", – цитирует РИА "Новости" чиновника.

По словам Гануса, он лично не хотел оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в суде, но раз большинство на  общем собрании членов РУСАДА посчитали несправедливым наказание РФ за нарушение антидопинговых правил, он вынужден это уважать.

Официальное уведомление о несогласии РУСАДА с выводами исполкома WADA уже направлено, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее "Утро" писало, какие соревнования могут пройти без участия российской сборной.

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Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
Ответить
О какой объективности и справедливости может идти речь, когда у руля WADA 13 из 15 руководителей - представители стран НАТО??? :))))
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