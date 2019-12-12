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После скандала с Россией WADA захотело еще денег

После скандала с Россией WADA захотело еще денег
Фото: www.globallookpress.com
В антидопинговой организации пожаловались на нехватку финансов

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) нужно больше денег. Об этом заявил его президент Крейг Риди.

Средства будут потрачены на проведение исследований. По данным Риди, суммы, выделенные на такие расходы, сократились, хотя в целом бюджет WADA вырос – на 2020 г. в него заложено $37,44 млн, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на иностранные СМИ.

Заявление президента организации прозвучало на фоне громкого скандала с РФ, который разразился, когда исполком Всемирного антидопингового агентства запретил в течение четырех лет 145 с лишним российским спортсменам участвовать в международных состязаниях – олимпиадах, чемпионатах мира, – а также проводить соревнования в нашей стране. "Чистым" россиянам позволили выступать под нейтральным флагом, но и это разрешение могут отменить.

Кроме того, РФ оштрафовали на $100 тыс. и обязали взять на себя все, что исратило WADA с января по декабрь 2019 г. во время изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории . По всем этим счетам нужно расыплатиться до конца дисквалификации.

Ранее  боксеры российской сборной отказались участвовать в Играх-2020 в Японии без национального флага.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Обнаглели совсем,хуже нефтегаз,во им по всей морде wada.
Гость
Ответить
Всех этих .идоров американских потравить бы....
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