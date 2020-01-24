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Российский фигурист стал чемпионом Европы впервые за 8 лет

Второе место также занял спортсмен из России

Дмитрий Алиев стал первым на чемпионате Европы по фигурному катанию. До него в мужском одиночном катании золото завоевывал лишь Евгений Плющенко в 2012 году.

Соревнования проходили в австрийском городе Грац. 20-летний Алиев победил, набрав 272,89 балла, сообщает Sport24. Это первое золото фигуриста на чемпионате Европы. На втором месте оказался 16-летний спортсмен из России Артур Даниелян, на третьем – 24-летний грузинский фигурист Морис Квителашвили, передает "МИР24".

Чемпионат Европы по фигурному катанию продолжится до конца недели. В пятницу, 24 января, выступят женщины с короткой программой, а в субботу – пары с произвольной. Завершатся соревнования в воскресенье, 26 января, показательными выступлениями, пишет "ФедералПресс".

Ранее на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева завела публику. Она вышла на лед в зеленом кителе и крошечной юбочке с саксофоном в руках.

Карина СИРАЗОВА

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