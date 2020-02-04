Александр Скворцов ушел из жизни в 65 лет

Печальную новость о смерти олимпийского чемпиона 1984 г. и трехкратного чемпиона мира сообщили в нижегородском хоккейном клубе "Торпедо", за который он играл 15 лет.

"Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру", – отмечается на сайте ХК.



После завершения карьеры хоккеиста Александр Скворцов тренировал спортсменов и был членом правления клуба.