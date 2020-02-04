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Умер олимпийский чемпион по хоккею

Умер олимпийский чемпион по хоккею
Фото: pixabay.com
Александр Скворцов ушел из жизни в 65 лет

Печальную новость о смерти олимпийского чемпиона 1984 г. и трехкратного чемпиона мира сообщили в нижегородском хоккейном клубе "Торпедо", за который он играл 15 лет.

"Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру", – отмечается на сайте ХК.

После завершения карьеры хоккеиста Александр Скворцов тренировал спортсменов и был членом правления клуба.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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