Скандально известный футболист продолжит карьеру в "Сочи"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин покинул стан бело-голубых. Футбольный клуб сдал несговорчивого игрока в аренду команде Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил ее владелец Борис Ротенберг.

И отметил, что после переговоров с глазу на глаз нападающий согласился выступать в весенней части чемпионата РФ за новый клуб. Хотя до этого он не изъявлял большого желания менять спортивную прописку.

"Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи", – пояснил Ротенберг РИА "Новости".

Таким образом, до конца сезона футболист будет отстаивать честь сочинцев.

Напомним, новость об аренде Кокорина появилась 21 января. Однако позже в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" болельщики увидели его на поле с капитанской повязкой "Зенита".